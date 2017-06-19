Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Спрут-КБ» (г.Брянск) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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09 июня 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Спрут-КБ» (г.Брянск) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по противопожарным мероприятиям связанным с содержанием имущества для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Брянской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Спрут-КБ» по причине несоответствия требованиям аукционной документации – отсутствует информация о стране происхождения поставляемого товара.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Спрут-КБ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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