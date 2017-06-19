Путёвки в загородные лагеря на третью смену раскуплены

В областном центре запись детей на третью смену в два муниципальных загородных оздоровительных лагеря «Икар» и «Дружба» уже завершена. В «Дружбу», к примеру, продано 150 путевок «обычным» детям, остальные 200 ушли в спортивные секции, детям-сиротам, малообеспеченным и в клубы по месту жительства.

Напомним, при продажах путевок на вторую смену в лагеря «Икар» и «Дружба» выстроились огромные очереди родителей у городского управления по делам молодежи. Папы и мамы дежурили у ворот учреждения часами. И все равно, как минимум, половине путёвок не достались.

Поэтому активисты среди мамочек завели журнал для желающих получить путевки на третью смену. Но стоять уже не пришлось. Мэрия изменила схему продажи путёвок. В течение недели каждый день родители могли приходить в администрацию лагерей, расположенную на улице Михайловской (по соседству с управлением по делам молодежи), и покупать путёвки на третью смену.

Сведений об обещанной мэрией четвертой бесплатной смены пока нет. В администрации лагерей говорят, что её не будет. Но коммерческие запланированы, набор идет. Правда, стоимость её значительно выше. Если обычная смена для работающих родителей стоит 3000 рублей, то коммерческая – 9500.

А в Кольчугино, например, другая проблема. В тамошнем загородном лагере «Дубки» – всего две смены. По официальным данным, это из-за того, что нет ночной охраны. Раньше дежурили полицейские, с нынешнего года установили другой порядок – нужно нанимать частников. А денег в бюджете на это не предусмотрели.

К сведению, на территории области работает 26 загородных лагерей, в которых за летний сезон отдохнут 24 тысячи детей.

Фото: http://ruzaregion.ru/fotosnews/1266.jpg