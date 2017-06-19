Владимирское УФАС сообщает

14 июня 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «НПП «ЛУЧ» (ранее – ООО «РЕМО») по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в приобретении и использовании фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ЗАО «РЕМО».

В соответствии с частью 1 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ООО «НПП «ЛУЧ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.