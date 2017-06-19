Судогодцы выстроились за рублями

Жителям Судогды пока придётся постоять за наличностью. В городе закрылся на переформатирование офис отделения 8611/0161 Сбербанка в Советском переулке (дом №4). Горожане двинулись к банкоматам в офис на улице Коммунистической (дом №2). Он стал единственным.

Зачастую хвост очереди желающих получить рубли заканчивается на улице, даже за крыльцом отделения. И это при том, что банкиры дополнительно установили ещё один банкомат (их теперь три) и устройство самообслуживания, которые доступны в круглосуточном режиме. Кроме того, Сбербанк в дни выплат пенсий и зарплаты увеличил продолжительность рабочего дня, работая, естественно, без обеда.

Как сообщила «Призыву» пресс-служба Владимирского отделения Волго-Вятский банк Сбербанка России, ремонт офиса продлится весь июнь. Сроки открытия обозначены как «июль-август». Однако сегодня ремонтные работы идут практически круглосуточно.

– Мы стараемся сделать всё, чтобы как можно раньше открыть офис, – заверили в пресс-службе.

Ожидание в очередях обещают компенсировать быстротой обслуживания в обновлённом офисе: сразу 12 сотрудников будут работать с населением. Это позволит более чем в 2 раза увеличить количество обслуживаемых клиентов: до 16 500 человек в месяц (до ремонта – 7 500).

По нашей информации, сегодня очередь стала короче. Однако судогодцы уверены, что это ненадолго – как только принесут квитанции по оплате коммунальных услуг, они снова выстроятся к банкирам.

– Раньше банкоматы были и в магазинах, а теперь только в офисах Сбербанка, – рассказал наш собеседник. – Поэтому по любому придётся стоять. Кроме того, несмотря на то, что в городе есть сетевые магазины, где принимают к оплате пластиковые карточки, пенсионеры доверяют по-прежнему рублям и готовы стоять за ними в очереди. Пожилые люди, их не изменишь.

Работники банковского сектора подтверждают: в небольших городах у населения не сформировалась привычка расплачиваться картой, хотя торговых точек, готовых работать с «безналом», прибавляется. Помимо сетевеков, это уже и мелкие магазинчики. Но тут свою роль играет и привычка закупаться на местных рынках, продавцы которых предпочитают брать рублями.

В Сбербанке напоминают, что работа по обновлению офисов была начата в 2012 году. За 5 лет во Владимирской области появилось 57 новых просторных филиалов, в том числе и в районных городах. Только с начала 2017 года были открыты 2 новых офиса в Юрьевце и Камешково. Всего во Владимирской области услуги Сбербанка можно получить в 158 офисах и 650 банкоматах и терминалах.

Фото: http://img11.nnm.me/2/4/e/7/b/4aedebf70d954ca5c675e3dfcc3.jpg