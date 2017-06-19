«Молодую Гвардию» впервые покажут под открытым небом

22 июня в 22:00 на Театральной площади Владимира состоится показ спектакля «Молодая гвардия»

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Вспомнить героев Великой Отечественной войны приглашают жителей и гостей города. В частности, с призывом не пропустить  спектакль обратился директор МБУ «Молодежный центр» Роман Александров.

Героическую трагедию, которую уже посмотрели жители около 20 российских городов, впервые покажут под открытым небом.

География показа спектакля очень широка. В прошлом году  с гастролями он проехал всю Владимирскую область, затем еще  около 20 городов России.  «Молодую Гвардию»  посмотрели в Крыму, на Донбассе, на Юге России – впереди остров Русский.  Площадкой для спектакля становились и воинские части, и Дома культуры, однако под открытым небом артисты выступят впервые», – рассказала «Призыву» пресс-секретарь театра драмы Светлана Игнатова.

Напомним, что спектакль «Молодая Гвардия» был поставлен режиссером Владимиром Кузнецовым в марте 2015 года по мотивам одноимённого романа Александра Фадеева.

Постановка – лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, обладатель приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2015 году, почетный гость сочинского фестиваля «Театральный Олимп».

После завершения спектакля владимирские зрители смогут принять участие в акции «Свеча памяти», которая начнётся в 23:45.

Фото: http://www.dramavladimir.ru/theater-news?start=30

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