«Молодую Гвардию» впервые покажут под открытым небом

Вспомнить героев Великой Отечественной войны приглашают жителей и гостей города. В частности, с призывом не пропустить спектакль обратился директор МБУ «Молодежный центр» Роман Александров.
#Приходиисмотри 22 июня в 22-00 спектакль “Молодая Гвардия” под открытым небом #Владимир #ВОВ pic.twitter.com/pqgBt6ZZJi
— Роман Александров (@Aleksandrov_RS) 17 июня 2017 г.
Героическую трагедию, которую уже посмотрели жители около 20 российских городов, впервые покажут под открытым небом.
– География показа спектакля очень широка. В прошлом году с гастролями он проехал всю Владимирскую область, затем еще около 20 городов России. «Молодую Гвардию» посмотрели в Крыму, на Донбассе, на Юге России – впереди остров Русский. Площадкой для спектакля становились и воинские части, и Дома культуры, однако под открытым небом артисты выступят впервые», – рассказала «Призыву» пресс-секретарь театра драмы Светлана Игнатова.
Напомним, что спектакль «Молодая Гвардия» был поставлен режиссером Владимиром Кузнецовым в марте 2015 года по мотивам одноимённого романа Александра Фадеева.
Постановка – лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, обладатель приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2015 году, почетный гость сочинского фестиваля «Театральный Олимп».
После завершения спектакля владимирские зрители смогут принять участие в акции «Свеча памяти», которая начнётся в 23:45.
Фото: http://www.dramavladimir.ru/theater-news?start=30
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.