«Молодую Гвардию» впервые покажут под открытым небом

Вспомнить героев Великой Отечественной войны приглашают жителей и гостей города. В частности, с призывом не пропустить спектакль обратился директор МБУ «Молодежный центр» Роман Александров.

Героическую трагедию, которую уже посмотрели жители около 20 российских городов, впервые покажут под открытым небом.

– География показа спектакля очень широка. В прошлом году с гастролями он проехал всю Владимирскую область, затем еще около 20 городов России. «Молодую Гвардию» посмотрели в Крыму, на Донбассе, на Юге России – впереди остров Русский. Площадкой для спектакля становились и воинские части, и Дома культуры, однако под открытым небом артисты выступят впервые», – рассказала «Призыву» пресс-секретарь театра драмы Светлана Игнатова.

Напомним, что спектакль «Молодая Гвардия» был поставлен режиссером Владимиром Кузнецовым в марте 2015 года по мотивам одноимённого романа Александра Фадеева.

Постановка – лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, обладатель приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2015 году, почетный гость сочинского фестиваля «Театральный Олимп».

После завершения спектакля владимирские зрители смогут принять участие в акции «Свеча памяти», которая начнётся в 23:45.

Фото: http://www.dramavladimir.ru/theater-news?start=30