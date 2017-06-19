В Коврове сотрудники ФСБ уничтожили «подрывника»

Сегодня, 19 июня, сотрудники УФСБ по Владимирской области уничтожили в городе оружейников иностранного гражданина – уроженца центрально-азиатского государства, занимавшегося деятельностью, связанной с изготовлением самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств

Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, органами безопасности был спланирован и осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о противоправной деятельности.

Когда силовики начали работать по месту фактического проживания преступника, тот оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета ПМ. В результате ответного огня иностранец получил ранения не совместимые с жизнью.

«Жертв среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, – уточняет пресс-служба регионального управления ФСБ. – Проводится осмотр места происшествия, иные необходимые мероприятия.

Режим контртеррористической операции на территории проведения ОРМ не вводился».

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