Интернет-банк необходимый инструмент для современного бизнеса

В рейтинге эффективности интернет-банков для малого бизнеса, составленном аналитическим агентством Markswebb Rank & Report, система Промсвязьбанка PSB On-Line прочно заняла почетную вторую позицию. Кроме того, недавнее расширение онлайн-возможностей Промсвязьбанка – это еще одна серьезная заявка на статус одного из лучшего канала дистанционного обслуживания для клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Как на деле эволюционируют онлайн-сервисы Промсвязьбанка и какие возможности дистанционного обслуживания существенно упрощают предпринимателю жизнь? Об этом мы беседовали с заместителем регионального директора Промсвязьбанка во Владимире – Михеевой Натальей.

Как интернет-банк PSB On-Line помогает предпринимателям?

Мы видим, что сегодня предприниматели трудятся в жестком цейтноте, ведь каждая потраченная впустую минута могла бы принести прибыль. Дистанционное банковское обслуживание, позволяющее бизнесменам значительно сэкономить время и средства, становится жизненно необходимым инструментом для любого современного бизнеса. Потому одна из стратегических целей Промсвязьбанка – это постоянное улучшение качества взаимодействия клиентов с банком с помощью онлайн-каналов. Сегодня наши клиенты могут отслеживать свой счет и проводить абсолютно все платежи через интернет-банк. Во-первых, это быстро. Во-вторых, существенно дешевле, чем через операциониста в офисе банка. В третьих, недавно Промсвязьбанк продлил операционный день в PSB On-Line . Теперь все платежи контрагентам в другие банки проходят в рублях до 20.00 и в валюте до 17.00. Далеко не в каждом даже крупном банке у клиентов есть такая возможность. Кроме того, в Промсвязьбанке есть сервис 24/7. Он дает возможность клиенту в любое время и в любой день недели провести любой платеж другому клиенту Промсвязьбанка, и зачисление происходит в день отправки платежного поручения.

Режим работы предпринимателя, как известно, выходит за рамки стандартного рабочего графика. Промсвязьбанк это понимает и адаптирует услуги под реальные потребности бизнеса.

А что сейчас происходит с мобильными банками для юридических лиц?

Мобильный банк для юридических лиц, действительно, сейчас активно развивается. Все больше клиентов начинают пользоваться этим сервисом, предприниматели постепенно «перетекают» с интернет-банка в мобильные приложения. Одна из причин тому – удобство использования. Современный человек не сидит целый день у компьютера, в то время как телефон всегда с собой. В мобильном приложении можно осуществить платеж за считанные секунды, без необходимости обязательного присутствия в офисе. Второй важный фактор – стремительно развивающийся функционал мобильного банкинга. Например, приложение позволят оперативно видеть информацию о проведенных операциях по счетам организации, отслеживать статусы документов, созданных в интернет-банке, читать письма и рассылки от банка, а также получать уведомления о нужных операциях и документах. А с недавних пор в интернет-банке можно оформить платежное поручение, воспользовавшись электронным сервисом. Достаточно установить на свой смартфон мобильное приложение «ФотоСчет», сфотографировать бумажный документ на оплату и одним нажатием кнопки в приложении отправить его в банк. Очень удобно и экономит время. Также стоит отметить, что наши клиенты активно используют бесплатное приложение для планшета PSB On-Line Mobile.

Какие функции в настоящее время считаются передовыми?

Основной функционал нашего приложения позволяет предпринимателям оперативно работать с выпиской по счету и поиском, копированием и подписью платежных поручений и прочих документов, а также дает возможность связаться со своим персональным менеджером или сотрудниками банка по телефону, в чате или при помощи функции обратного звонка. В ближайших планах – внедрить опцию оплаты по шаблонам и свободным реквизитам. У нас есть версии для самых популярных сегодня мобильных платформ: Android и iOS. В целом, обе версии идентичны за исключением небольших визуальных различий в интерфейсах. У одной нижнее меню, у другой – боковое.

Все клиенты могут быстро и самостоятельно разобраться с этими услугами и приложениями?

Безусловно, на первых порах довольно часто возникают вопросы – как по работе интернет-сервиса, так и по услугам и продуктам банка в целом. Клиенты обращаются за консультацией к специалистам, для этого Промсвязьбанк ввел круглосуточную техподдержку для пользователей PSB On-Line, и то, что контакт-центр для клиентов малый и средний бизнес, работает 24 часа в сутки – это неоценимое преимущество! Для предпринимателей важно, что в контакт-центре малого и среднего бизнеса они могут не только получить, используя кодовое слово, консультацию и информацию по остаткам и операциям по счету, но также в любое время суток подать заявку на выдачу наличных денежных средств в кассе банка.

Кроме того, клиент может списаться с сотрудником call-центра через сайт банка. После нажатия кнопки «Связаться со специалистом» ответ в «сплывающем» окне чата придет практически мгновенно. В таких деталях и проявляется качество обслуживания клиентов, ведь для принятия важных для бизнеса решений нередко требуется всего одна консультация специалиста, и от того, насколько оперативно и своевременно она будет оказана, зачастую зависит успех проекта.

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