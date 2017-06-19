Ремонт в гимназии Владимира «разведёт» пятиклассников с яслями

Гимназия № 73 – единственное во Владимире образовательное учреждение, в котором дети могут пройти три ступени обучения: ясли-сад, начальную школу и среднюю школу – вплоть до девятого класса. Но для совершенствования образовательного процесса не хватает помещений.

Недавно гимназии выделили здание – на улице Хирурга Орлова, в относительной близости от Полины Осипенко, где находятся два основных корпуса школы. Эти помещения когда-то занимала частное учебное учреждение «Возрождение».

За несколько лет, покуда «Возрождение» съехало, а новые хозяева не объявились, классы оказались запущены, в здании нет стекол, дверей – нужен капитальный ремонт. По предварительным оценкам, на работы потребуется около 50 миллионов рублей.

Понятно, что в бюджете города Владимира текущего года, который и без того принимался с большим дефицитом, такой суммы на ремонт школы нет.

– Гимназия № 73 – муниципальное автономное учреждение. Автономное обозначает, что оно может себя содержать, то есть изыскивать средства на ремонт. Но не капитальный, – пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович. – Таких денег гимназия сама не накопит, но и в городском бюджете ее пока нет. При формировании бюджетов на 2018-2019-е годы эта статья расходов будет учтена,

Хотелось бы верить. Ведь гимназия – востребованная. В начальной школе до сих пор идут занятия по системе полного дня. Именно из-за действующей и бесплатной продленки (до 17 часов) многие родители стремятся устроить детей в гимназию. Хотя не меньше привлекает и наличие только одной учебной смены – первой.

Среднее звено запустили не так давно. Набраны пятый, шестой и седьмой классы. Открыли бы и больше классов – помещений не хватает.

– Мы здесь отучились начальную школу. За это время не раз задавались вопросом, куда идти дальше? – сообщила «Призыву» мама ученика теперь уже 6-го класса Мария. – Как только гимназия получила лицензию на обучение среднего звена – тут же записались в пятый класс. Году же отучились, и думать не хотим, чтобы куда-то переходить.

Пятый класс занял ясельную группу в здании, где располагается дошкольное учреждение. Шестой и седьмой классы второй год занимают служебные помещения гимназии. Они оборудованы под классы, но расписание средней школы составлено таким образом, чтобы не ущемлять в правах начальное звено.

Однако понятно, что дальнейшее развитие гимназии зависит от того, насколько успешно город сможет решить вопрос с ремонтом выделенного здания на улице Хирурга Орлова.