Во Владимире может появиться Баталовский сад

Петицию могут подписать те, кто желает, чтобы во Владимире появился яблоневый сад в память об ушедшем Народном артисте СССР Алексее Баталове.

«Из СМИ известно, что Алексей Владимирович очень любил свой яблоневый сад на даче. Это небольшая деталь отражает всю простоту и мудрость, интеллигентность и близость к народу, которые были у Баталова», – говорится в петиции.

Алексей Баталов родился во Владимире. Известно, что адресно дом, где жил актер, находился в районе Вокзального спуска.

Автор петиции, а им выступил известный владимирский общественник Юрий Борисов, считает, что было бы правильно увековечить память о замечательном земляке и великом актере в областном центре. Тем более что площадка, ограниченная домами 88, 90 и 92 по улице Большая Московская, пока не имеет названия. Именно здесь владимирцам и предлагается создать Сад Алексея Баталова.

«Яблони, посвященные незабываемым ролям, станут замечательным памятником артисту, – уверен Юрий Борисов.

Напомним, что уроженец города Владимира, великий советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог и общественный деятель Алексей Баталов скончался 15 июня в Москве на 89-м году жизни.