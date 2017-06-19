Во Владимирской области c 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на все виды коммунальных услуг повысятся с 1 июля текущего года. По данным регионального департамента цен и тарифов, тариф на теплоэнергию в среднем вырастет на 4,4%, на электроэнергию – на 4%, на газоснабжение – 3,9%, водоснабжение и водоотведение – на 10%.

– Рост тарифов на коммунальные услуги происходит из-за увеличения стоимости топлива, энергетических ресурсов. Ежемесячно департамент ведет мониторинг изменения платы населения за услуги ЖКХ. Предельный индекс, установленный антимонопольной службой, выдерживается, – пояснила «Призыву» директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова.

Вместе с тем, в 111 муниципальных образованиях области плата населения будет превышать средние параметры. Это касается не всех жителей данных образований, а определенной группы, получающей ресурс (воду, тепло или газ) от определенной ресурсоснабжающей организации, которой удалось доказать и перед департаментом и перед местным Советом депутатов необходимость более высоких тарифов.

Вместе с тем, власти некоторых населенных пунктов сделали так, чтобы смягчить для земляков последствия резкого скачка тарифов. К примеру, в Александрове плата для части горожан должна была вырасти на 50%, но половину расходов взял на себя районный бюджет.

В поселке Новоалександровское Суздальского района взлет тарифов ощутят на своем кармане 3039 человек. Для них холодная вода подорожает на 10,2%, а водоотведение – на 60,4%! Причина повышения – в реализации ресурсоснабжающей организацией инвестиционной программы по повышению качества и надежности услуг. Чтобы выполнить запланированные объемы ремонта и реконструкции, приняли экономически обоснованные тарифы.

Похожая ситуация и в округе Муром. Свыше 15 тысяч жителей будут платить за холодную воду на 13% и за водоотведение на 10,4% больше прежнего.

Чаще всего за пределы выходит именно вода и канализация. Основная причина – в снижении объемов. Чем меньше абонентов становится у поставщика, тем выше его расходы.

– Рост платы на коммунальные сверх предельного индекса происходит из-за отсутствия у жителей приборов учета. Также немаловажную роль играет то, что у некоторых ресурсоснабжающих организаций были существенно занижены тарифы, – считает Мария Новоселова.

Фото: https://the-1.ru/uploads/posts/2014-06/ vlasti-kryma-soobschili-chto-budet-s-tarifami- na-uslugi-zhkh_1.jpeg