В Вязниковском районе будут выращивать английских индюков

В Вязниковском районе планируется строительство крупного комплекса по производству халяльного мяса индейки ежегодной мощностью около 5 тысяч тонн в живом весе. Об этом «Призыв» проинформировал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

В новом птицеводческом комплексе предполагается выращивание так называемого кросса индейки BIG-6. Эта порода индюков была выведена в Англии совсем недавно – в 2008 году и относится к тяжеловесному типу. Мясо индюков BIG-6 является диетическим, в нём очень низкое содержание жира и холестерина. Оно пользуется устойчивым спросом благодаря вкусовым качествам и репутации полезного и здорового продукта питания.

Индюки BIG-6 обладают белым оперением, почти без вкраплений, за исключением небольшого черного пучка на груди. Крылья у таких индюков большие, ноги – жилистые и мощные, а грудь – широкая и выпуклая. Одной из характерных особенностей данной породы является пышное оперение, особенно на хвосте. Пух данной породы весьма ценится из-за своей мягкости и легковесности.

Сегодня кросс индейки BIG-6 успешно используют большинство российских производителей как наиболее эффективный, так как он отличается высокой жизнеспособностью и быстрой скороспелостью. Отзывы по данной породе самые положительные. К тому же индюки английской породы могут потреблять различные виды кормов, и вообще достаточно неприхотливы к питанию. Именно поэтому такую породу выбрали и инвесторы птицеводческого комплекса близ Вязников.

Убой индюков в вязниковском птицеводческом комплексе планируется проводить в возрасте 19-20 недель с живой массой 20-21 кг, индеек – на 16-й неделе с живой массой 11 кг. Достижение убойного веса у кросса BIG-6 происходит в сравнительно непродолжительное время в срок от 105 до 130 дней.

По мясной скороспелости индейки такой породы являются высокорентабельным видом птицы, и по скорости прироста живой массы превосходят кур, уток и гусей. Специалисты оценивают выход мяса с головы у индеек данной породы как «огромный». Он на целых 10 % выше, чем у цыплят-бройлеров.

При этом затраты корма на каждый килограмм съедобных частей тушки оказывается на 15-20 % ниже, чем в бройлерном производстве. К тому же времени на разделку тушки индюка затрачивается не больше, чем у курицы.

В качестве товарной продукции предполагается реализовывать охлажденную разделку индейки, а также продукцию разделки и субпродукты в вакуумной упаковке в пленке на подложке. Мясо индейки и субпродукты будут поставляться в различные области России, прежде всего, в Москву и Подмосковье.

Реализовывать данный масштабный птицеводческий проект будет компания из столичного региона. Для нового комплекса предполагается приобрести в собственность обширный земельный участок в 80 гектаров под цех по выращиванию птицы, на что выделяется почти 34,3 тысячи $.

По имеющейся информации участок уже подобран, и данный цех, с инкубаторием и товарным комплексом, скорее всего, появится неподалеку от поселка Никологоры Вязниковского района, севернее данного населенного пункта близ деревни Воронино. А вот цех по переработке мясной продукции, возможно, будет построен в самом городе Вязники.

Общий объем вложений в данный проект столичные инвесторы оценивают во внушительную по местным меркам сумму в 1,7 млрд рублей (или 26 млн. 880,2 тысячи $). Согласно представленному бизнес-плану инвестиционного проекта, наиболее затратными станут строительно-мотажные работы, на которые предполагается потратить почти 18,8 млн $.

Почти на 2 млн $ планируется закупка и монтаж оборудования, более чем в 1,5 млн $ обойдется различная техника. На объекты инфраструктуры создание административно-хозяйственной зоны запланировано финансирование в размере чуть более 3 млн $.

Создание нового птицеводческого комплекса в Вязниковском районе должно начаться в нынешнем году. Окончание строительства и ввод нового производства в эксплуатацию запланированы на 2020 год. Там будет создано 68 новых рабочих мест. Ожидается, что период окупаемости данного проекта составит шесть лет.

Новый птицеводческий комплекс станет одним из крупнейших во всем владимирском регионе. Он существенно усилит сельскохозяйственный сектор вязниковской экономики и самым лучшим образом впишется в концепцию территории опережающего развития, которую сейчас реализует администрация Вязниковского района.

А для поселка Никологоры и его окрестностей десятки новых рабочих мест окажется как нельзя кстати, так как инвесторы планируют привлекать к работе на новом птицеводческом комплексе, в основном, местные вязниковские кадры. Главное, чтобы там нашлись сотрудники необходимой квалификации, желающие работать в данной сфере.