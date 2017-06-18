Китайцы примерили лапти и постреляли из лука

Телеканал DragonTV, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов Китая Shanghai Media Group с аудиторией около миллиарда зрителей и географией вещания на десятки стран мира, готовится показать своим зрителям новые серии популярного реалити-шоу о жизни в различных уголках планеты. Согласно задумке авторов программы, семь китайцев попадают в незнакомое место и знакомятся с достопримечательностями, ремеслами, промыслами, традициями, культурой и кухней разных стран.

Первые сезоны шоу снимались в Аргентине и Италии. В этом году площадкой для программы стал древний Суздаль. Съемки проходили в музее деревянного зодчества, музее «Щурово Городище», в Суздальском Кремле, и на Торговой площади. Китайские актеры попытались вжиться в образы жителей Древней Руси. Они ездили верхом на лошадях, бегали в лаптях, метали копья, стреляли из лука, водили хороводы, участвовали в средневековой битве, парились в русской бане и пробовали крестьянскую пищу.

И в Суздале, и в Китае считают, что программа станет еще одной ниточкой, которая свяжет два народа с перспективой дальнейшего сотрудничества, в первую очередь в сфере туризма.

Фото: http://vladimirtravel.ru/