По сообщению Центробанка, в обращение выпущена памятная монета с изображением великого русского поэта Константина Бальмонта – нашего земляка, родившегося 150 лет назад.

Круглая дата отмечалась позавчера, 15 июня. Константин Бальмонт родился во Владимирской губернии, правда, в месте, ныне относящемся к соседней Ивановской области – это Шуйский район (в 1867 году – Шуйский уезд).

Памятная монета, выпущенная в честь юбилея нашего земляка – серебряная, номиналом в 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 15,55 г, проба сплава 925, каталожный № 5110-0149). Она вышла в серии «Выдающиеся личности России».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Константина Дмитриевича Бальмонта, слева имеются: факсимиле подписи и даты в две строки «1867», «1942» – год рождения и год смерти поэта.

Тираж монеты составил 3 тысячи экземпляров, и нет сомнения, что за ней уже открыли охоту коллекционеры.

Возможно, не всем почитателям творчества Константина Бальмонта достанутся юбилейные два рубля серебром, но зато стихотворения этого знаменитого человека останутся с нами навсегда.

Исследователи называют Константина Бальмонта самым солнечным поэтом русской поэзии. Он и правда любил Солнце и считал его источником жизни на земле, был необычайно светел и призывал радоваться, хотя его собственная судьба была весьма драматична.

Там был и несчастный брак, смерть и болезни детей, попытка самоубийства, эмиграция и тоска по родине… Константин Бальмонт родился в сельце Гумнищи в восьми километрах от Шуи. Теперь его прах покоится в городке Нуази-ле-Гран под Парижем. Андрей Белый написал: «Бальмонт – последний русский великан чистой поэзии…»

Монета – это, конечно, так: антураж, штрих, частность. Но, в конце концов, почему бы нет?

Фото: http://m.bk55.ru/fileadmin/bkinform/bk_info_orig_54282.jpg