Рыбнадзор во Владимирской области «выудил» 50 браконьеров

Позавчера, 15 июня, официально завершился нерестовый период во Владимирской области. До этого, начиная с 1 апреля, рыбалка была полностью запрещена на тех участков водоёмов, где регулярно нерестится рыба. А в остальных местах ловить можно было только на одну поплавочную удочку максимум с двумя крючками. Однако, как показали проверки водоёмов, далеко не все жители региона-33 соблюдали эти правила.

За месяц отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области провёл рейды на Клязьме и Оке с их притоками, на озерах Урвановское, Виша, Глушица, Святое и Каринское, на водохранилище Глазовском и других водоёмах области.

Всего у любителей незаконного лова изъяли свыше двух десятков килограммов водных биологических ресурсов. Больше всего в браконьерские сети, «морды», «люльки» и «телевизоры» попалось карасей – 7,2 кг. Но были также лещь (5,5 кг), язь (4,1 кг), густера – 3, 2 кг и 200 граммов окушков.

Сотрудники отдела составили 50 протоколов по нарушениям правил рыболовства, возбудили 4 дела об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц.

У браконьеров изъято 138 единиц орудий незаконного лова, в том числе 135 – сетевых, и ещё 3 подъемника. Кроме того, горе-удильщики лишились 15 лодок и лодочных моторов.

Между тем. Во Владимире сегодня и завтра, то есть 17 и 18 июня, на городском водохранилище Содышка проводятся соревнования «ВЛАДИМИРСКИЙ СПИННИНГ – 2017» Тем, кто не заявился ранее, поучаствовать в них уже не суждено, но можно посмотреть, поболеть да и просто половить недалече. Водохранилище большое, места хватит.