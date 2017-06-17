В колонии под Судогдой прошёл выпускной

Под звуки нестареющего вальса они окончили школу, но со школьного двора им уйти пока не суждено, поскольку alma mater положена за решёткой. Пятнадцать осужденных женщин, отбывающих наказание в головинской женской колонии № 1, сдав госэкзамены, получили школьные аттестаты.

У них был настоящий выпускной. «К знаменательному событию они специально сшили нарядные платья и костюмы, а также подготовили небольшой концерт: сочинили стихи, песни и частушки о школе, разучили испанские танцы» – сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Преподаватели школы ИК-1 пожелали своим подопечным скорейшего освобождения. А закончилось мероприятие чаепитием, а на память об этом важном событии у выпускниц останутся фотографии с учителями.

Обучение осужденных велось по программе вечерней общеобразовательной школы, предусматривающей 12 классов. В полученных осужденными аттестатах государственного образца не указано, что они обучались в колонии.

В ИК-1 есть ещё профучилище колонии впереди – и там государственная итоговая аттестация ещё впереди. В конце июня экзамены сдадут будущие швеи, парикмахеры и мастера строительно-отделочных работ.

Для справки: согласно закону в исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными, не достигшими возраста тридцати лет, основного общего образования. Получение же осужденными полного среднего образования поощряется и учитывается при определении степени их исправления.

Фото пресс-службы УФСИН по Владимирской области