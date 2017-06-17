Во Владимирской области отметят День шоколада

Как сообщает портал «Покров Медиа», праздник откроется в 11 часов в центре города, на площади у ресторана «Гурман». В 11.15 жителей и гостей города ждет театрализованное представление «Шоколадные приключения инопланетян», а в 12.00 на сцену выйдут творческие коллективы Петушинского района.

На протяжении всего мероприятия детей будут развлекать веселые клоуны, откроются площадки по нанесению аквагрима и проведению мастер-классов по созданию шоколадных конфет. Не обойдется и без традиционного шоколадного фонтана. И все это – совершенно бесплатно. Если погода подкачает и пойдет дождь, торжества перенесут в Дом ученых, расположенный по адресу: г. Покров, ул. III-го Интернационала, д. 39.

День шоколада в Покрове – пока единственный в России праздник, посвященный этому кондитерскому изделию. Во Владимирской области он проводится с 2010 года. На центральной площади Покрова гостей встречает бронзовая шоколадная фея – единственный в мире памятник шоколада.

У местных даже появилась добрая примета: если загадать желание и потереть шоколадную плитку в руках феи, то загаданное желание обязательно исполнится. Кстати, обычно на Дне шоколада фея «оживает» и принимает участие в красочном шоу.

Фото: http://alabra.ru/blog/wp-content/uploads/2015/11/255455555.jpg