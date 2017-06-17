ФК «Муром» прописался во второй лиге

Долгожданной новостью поделился на своей странице в «Instagram» глава округа Муром Евгений Рычков. Он поздравил всех любителей футбола с большим событием в жизни города и пообещал не останавливаться на достигнутом.

– Впервые в истории муромского футбола наша команда будет играть во второй лиге, – написал Евгений Рычков. – Я хочу поблагодарить руководство ПФЛ Российского Футбольного Союза за эту предоставленную возможность. Мы и дальше продолжим развивать в Муроме футбол, создавать все условия для занятий этим видом спорта, а также будем формировать детскую футбольную академию. Приглашаю всех на будущие игры поддержать нашу команду!

Состав команды в футбольном клубе «Муром» планируют объявить в конце июня. После чего муромляне сыграют контрольный матч. Скорее всего соперниками наших футболистов станет костромской «Спартак».

Напомним, что в прошлом году ФК «Муром» выиграл первенство МФФ «Золотое кольцо» и получил путевку во вторую лигу.

Фото: https://vk.com/fc_murom