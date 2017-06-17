В регионе-33 назвали школы будущего

В регионе-33 подвели итоги конкурса среди общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. Этот конкурс проводится с 2005 года в рамках приоритетного национального проекта “Образование” и предусматривает ежегодное оказание государственной поддержки трем тысячам школ страны.

Конкурсный отбор проводится в регионах специально созданными комиссиями, после чего списки лучших учреждений направляют в Минобрнауки, где окончательно решается вопрос о победителях конкурса, которые получают по 500 тысяч рублей на развитие.

Средства государственной поддержки могут быть направлены на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической учебной базы, повышение квалификации и переподготовки педагогических работников общеобразовательных учреждений.

В соответствии с приказом областного департамента лучшими среди городских школ были признаны пять учреждений: гимназия № 1 им Берсукова и школа № 22 в городе Коврове, школы № 8 и № 20 округа Муром и школа № 36 города Владимира. Они и будут претендовать на государственную поддержку.

Фото: http://prob2b.biz/ckfinder/userfiles/2212/images