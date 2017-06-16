Во Владимире изменят схему движения транспорта

Как уже сообщалось, сегодня с 23.00 часов до 06.00 часов воскресенья, 18 июня, ОАО «Владимирские коммунальные системы» будут проводить работы по реконструкции тепловых сетей на ул. Ново-Ямская. На этот период вводится временное закрытие движения всех видов транспорта по улице Чайковского на участке от дома №12 до дома №26.

В связи с производством работ транспорт, в том числе общественный, будет направлен в объезд по нечетной стороне улицы Чайковского – на участке от дома по улице Ново-Ямской, 26 до дома по улице Чайковского, 5-а.

На время ремонта:

– троллейбусы маршрута № 8 будут обслуживать пассажиров только по внешнему кругу: «пл.Победы – Руслан и Людмила – ул.Пичугина – Садовая площадь – Студёная гора – Золотые ворота – ул.Спасская – ул.Гагарина – ул.Луначарского – Центральный рынок – ул.Мира – Всполье – пл.Ленина – Владимирский государственный университет – ул.Гастелло – ул.Белоконской – Марьинка – Педагогический институт – ул.Красноармейская – Черёмушки – ул.Чайковского – пл.Победы»;

– для улучшения перевозок пассажиров горэлектротранспортом будет увеличено число троллейбусов на маршруте № 2;

– остановка «Рябинка» у дома на улице Чайковского, 12 обслуживаться не будет. Временно место остановки городских автобусов «Рябинка» определено по улице Ново-Ямской (напротив торгового центра «Рябинка», со стороны сквера им. П.И.Чайковского).