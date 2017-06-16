На выходные во Владимир заглянет лето

На Центральную Россию надвигается антициклон. Он принесет в регион-33 теплый воздух и разгонит тучи. В субботу потеплеет до 18-19 градусов, но среднесуточная температура при этом все равно будет ниже климатической нормы. Ночью столбики термометра остановятся на отметке в 10 градусов.

В воскресенье потеплеет еще на 4-5 градусов. При это вероятность кратковременных дождей в выходные по-прежнему остается достаточно высокой. По предварительным прогнозам синоптиков, температура чуть выше 20 градусов сохранится и в начале следующей недели.

Между тем нынешнее лето продолжает ставить антирекорды. Прошедший четверг, по данным Гидрометцентра, вошел в историю метеонаблюдений в Москве, как самый холодный день с 1949 года.

Потеряв надежду, россияне покупают лето за деньги. По данным туроператоров, за первые две недели июня в стране забронировано больше туров выходного дня, чем за все лето 2016-го года. Чаще всего за порцией тепла летают в Сочи и Крым, Турцию и Грецию.

Фото: https://msk.kp.ru/share/i/12/9992787/wr-720.sh-18.jpg