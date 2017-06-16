В регионе-33 подвели итоги декларационной кампании

Как сообщило региональное Управление ФНС России, в 2017 году в регионе-33 задекларировали доходы около половины налогоплательщиков обязанных это сделать. В прошлом году данный показатель составлял 43,4%.

Всего было представлено более 60 тысяч деклараций, в которых отражены полученные в 2016 году доходы и заявлены налоговые вычеты. Трудно поверить, но по официальной информации сумма заявленных доходов возросла в 2,7 раза – с 300 до 814 млн рублей.

Доходы в размере свыше миллиарда рублей получили 5 жителей региона (по доходам за 2015 год было 3). Один из них – учредитель крупной организации, получивший дивиденды от иностранной компании (по некоторым данным, речь идет о руководителе одного из ковровских предприятий), остальные – индивидуальные предприниматели, занимающиеся переработкой и оптовой торговлей мясом и рыбой.

С 44 тысяч до 47 тысяч возросло количество деклараций, в которых граждане заявили имущественные и социальные налоговые вычеты. Значительно возросла сумма НДФЛ к возврату в связи с заявленными вычетами с 1,2 млрд рублей до 1,7 млрд рублей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Владимирской области напоминает, что срок уплаты НДФЛ – 15 июля 2017 года и призывает всех жителей региона, обязанных представить, но пока не представших налоговую декларацию по доходам-2016, сделать это в ближайшее время.

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