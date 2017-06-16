Плохая кредитная история – больше не помеха для получения кредита

Каждый, кто хоть раз сталкивался с банковским кредитованием, знает, что перед выдачей необходимой суммы банк тщательно проверяет всю подноготную заемщика, в том числе и его кредитную историю.

При наличии задолженностей, невыплаченных кредитов или проблем с их выплатой банк имеет право отказать в получении кредита. Но что же делать, если деньги нужны в срочном порядке?

На сегодняшний день это уже не проблема. Существуют компании, которые занимаются решением данной проблемы, а значит, плохая кредитная история больше не будет преградой при обращении в банк за кредитом.

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Более того, условия сделки не будут отличаться от обыкновенных – то есть вы имеете возможность получить кредит до 6 млн рублей, с процентной ставкой 12,5%, и сроком выплаты – до 15 лет. Заявка будет проводиться через сотрудников банка, что является абсолютно законным.

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