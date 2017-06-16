Энергетики отчитались об устранении неполадок

Энергетики «Владимирэнерго» оперативно запитали районы областного центра, оставшиеся без света, по резервным схемам электроснабжения. В настоящее время ведутся работы «по сбору штатной схемы электроснабжения».

Как сообщает пресс-служба «Владимирэнерго», сегодня в результате технологического нарушения в работе энергооборудования ПАО «ФСК ЕЭС» произошло отключение 3-х подстанций филиала «Владимирэнерго» и одной подстанции ОАО «РЖД».

В связи с этим был обесточен Юго-Западный и Западный районы Владимира. Об этом мы писали здесь.

Владимирцам напоминают, что по всем вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Фото: https://ok.ru/narod.sopr/topic/66404843623730