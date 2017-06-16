Мать-кукушку нашли в троллейбусе

Судебные приставы Гороховецкого района нашли мать-кукушку, которая находилась в розыске на протяжении пяти лет. Когда-то женщина проживала в одном из поселков (о чем повествует регистрационный штамп в паспорте), но в поисках лучшей доли подалась за пределы своей малой Родины, “забыв” при этом маленького сына.

Найти мать-кукушку на просторах России оказалось непросто: судебные приставы не могли найти концов ни в Пенсионном фонде, ни в налоговой, ни в органах внутренних дел. Но в апреле текущего года поступили сведения из Пенсионного фонда о том, что женщина в прошлом году довольно продолжительное время работала водителем троллейбуса в городе Дзержинске Нижегородской области. Запрос на предприятие дал положительный результат. Оказалось, что разыскиваемая до сих пор трудится в данном троллейбусном парке.

В июне на предприятие был направлен исполнительный лист об удержании алиментов с женщины на содержание восьмилетнего сына в размере 70% от всех видов заработка. За эти годы долг матери-кукушки превысил сумму в 400 тысяч рублей.

Фото: https://i.onthe.io/pogudx5lv4ntdq7td.b448acab.jpg