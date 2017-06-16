Во Владимире зафиксированы внезапные массовые отключения электроэнергии

Что случилось со светом? Этот вопрос сегодня беспокоит многих владимирцев. На страницах соцсетей жители областного центра рассказывают об отключениях света на улицах Верхняя и Нижняя Дуброва, Горького, Лакина, пр-та Ленина.

Сообщалось также о неработающих светофорах у гипермаркета «Лента» и на других участках.

«На Пекинке не работают светофоры на Содышке, РТСе и Факеле. Начинается транспортный коллапс», – писали владимирцы в группе «Типичный Владимир» социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе «Владимирэнерго» «Призыву» пояснили, что о проблеме знают, бригады энергетиков в настоящее время работают над ее решением.

К слову, в отдельных районах Владимира электроснабжение уже восстановлено. В частности, речь идет об улицах Верхняя и Нижняя Дуброва.

Что стало причиной отключений света, пока неизвестно. По одной из версий, дело в обрыве силового кабеля высокого напряжения. Подробности обещали рассказать уже в самое ближайшее время.

Фото взято со страницы группы “Типичный Владимир”