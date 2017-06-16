Мигачёв пояснил, почему надо менять мусорную экономику

Во время вчерашней «прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы жителей Подмосковья, поделился своим мнением по теме обращения с отходами. Он сообщил о решении начать строительство серии мусороперерабатывающих заводов и о вступлении в действие с 1 января 2019 года соответствующего федерального закона.

После выступления главы государства региональный аспект этой острой и для Владимирской области темы осветил директор департамента природопользования и окружающей среды обладминистрации Алексей Мигачёв. Свою позицию он изложил в «Фейсбуке». Она достаточно любопытна, поэтому «Призыв» предлагает с ней познакомиться:

«Президент проложил четкий вектор движения отрасли по обращению с отходами. Ясно и понятно. А что у нас в регионе?

На сегодня достаточно развита отрасль переработки вторсырья, у нас около 20 предприятий, использующих в качестве сырья при производстве своей продукции вторичные ресурсы. Мы ушли от большого количества официальных свалок (было более 200 в 2010 году, сейчас – 9, станет 5). У нас достаточно технических возможностей для организации цивилизованного вывоза отходов из домовладений и предприятий.

Но в остальном хорошего мало. У нас лишь один современный полигон в Петушинском районе, остальные – просто свалки. Марьинский полигон до своего названия, к сожалению, не дотягивает. Сортировок несколько, но нормально функционирует только одна – УНР-17 в Добром.

Удивительного в сложившейся ситуации ничего нет. Экономические условия для формирования нормальной современной отрасли переработки отходов отсутствуют. Сегодня мусорная экономика – это тариф, умноженный на объём отходов, других вливаний нет.

При объёме ТКО около 3,5 млн кубов и среднем тарифе в 350 рублей получаем общий оборот отрасли 1,225 млрд рублей в год, из них примерно 900 млн рублей остается у перевозчиков. Общая рентабельность – около 15% или 180 млн рублей в год.

Для реформирования отрасли в области нужно построить 6 сортировочных заводов, 8 перегрузок с элементами сортировки, довести до ума 5 полигонов. Это примерно 12 млрд рублей. Очевидно, что при существующей 180 миллионной мусорной экономике региона этого сделать нельзя.

Выхода два:

1) увеличить тариф, но это не соответствует доходам населения и общей политике;

2) влить государственные деньги, но их нужно где-то взять. Поможет экологический сбор, о котором говорил Президент и субсидии регионам или бизнесу на строительство инфраструктуры по переработке отходов.

Тогда реформа становится реальной.

Но для этого ещё и общество должно быть готово к переменам. Мы видим непонимание, недоверие людей к любым инициативам по новым заводам. В Московской области все соцсети полны протестов против новых заводов.

У нас во Владимире, только коснулись темы сортировки – получили по полной, аж до Костромы наш шум дошёл, Горсовет на настроения горожан отреагировал – тоже, видимо, не созрел.

Отсюда вывод: для наведения порядка в обращении с отходами надо работать с людьми, объяснять, рассказывать. Чем и занимаюсь»

Фото: http://cdnimg.rg.ru/img/content/126/74/29/20p _MUSOR_1000_d_850.jpg