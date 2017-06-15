В Коврове загорелся троллейбус с пассажирами

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание произошло во время движения. Владелец троллейбуса – ООО УТТ. Транспорт регулярно следовал по маршруту «ул. Волго-Донская— ДЕПО».

В момент происшествия в салоне находились люди. Водитель сразу остановился и выпустил людей. Но справиться с огнём самостоятельно не удалось. Через несколько минут на место подоспели первые пожарные подразделения. К этому времени пассажиры уже покинули троллейбус. Пострадавших, к счастью, нет.

Площадь пожара составила 10 кв. м. К ликвидации последствий пожара от МЧС привлекалось России 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото пресс-службы регионального МЧС