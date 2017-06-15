Ректор ВлГУ станет абитуриентом

Официальный старт кампании будет дан в 9 часов утра в главном корпусе ВлГУ. На первом этаже абитуриентов будут встречать студенты-волонтеры, которые предоставят необходимую информацию и помогут сориентироваться в здании университета. Также на первом этаже будут работать консультанты всех институтов вуза, которые расскажут о направлениях подготовки. Непосредственно подать документы можно будет в спортивном зале.

В этом году в ВлГУ на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также среднего профессионального образования выделено 2329 бюджетных мест. Головной вуз предлагает обучение по 160 направлениям и специальностям. В этом году в ВлГУ появились новые программы. По направлению «Педагогическое образование» это профили бакалавриата «Педагог-хореограф», «Педагог-хореограф в спорте», «Педагог спортивных бальных танцев» в институте физической культуры и спорта; «Дошкольное образование с организацией логопедической работы» (прикладной бакалавриат), «Физическое образование» (магистратура) в педагогическом институте. Впервые за долгое время выделены бюджетные места для обучения на направлении «Лингвистика» в гуманитарном институте.

Колледж инновационных технологий и предпринимательства пополнился новыми специальностями: «Информационные системы» (по отраслям), «Информационные системы и программирование», «Мехатроника и мобильная робототехника» (по отраслям), «Технология металлообрабатывающего производства», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям).

По сложившейся традиции ректор ВлГУ Анзор Саралидзе лично проверит готовность приемной комиссии. Руководитель опорного университета региона на один день сам станет абитуриентом. Он оценит уровень проведения консультирования и организации приема документов, включая фотографирование и внесение информации в автоматическую базу данных.