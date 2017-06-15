В регионе-33 осенью пройдут 33 избирательные кампании

До 21 июня органы местного самоуправления должны принять решение о назначении выборов в своих территориях. В единый день голосования, 10 сентября, в регионе-33 планируется провести свыше трех десятков избирательных кампаний.

Среди наиболее крупных – выборы депутатов Кольчугинского и Александровского горсоветов, главы Гусь-Хрустального, а также дополнительные выборы депутата Владимирского горсовета по одномандатному округу № 5.

Но назначить выборы – это полдела. Необходимо и финансово обеспечить проведение избирательных кампаний, что, как оказалось, зачастую вызывает сложности у муниципалитетов. На совещании с депутатами районных, городских советов и сельских поселений председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев настоятельно попросил руководителей органов местного самоуправления озаботиться этим вопросом заранее.

– В последние месяцы мне довольно часто приходится слышать рассуждения такого плана: из десяти у нас осталось девять депутатов, ну и что, нам вполне хватит. Может быть, и хватит. Но законодательство обязывает в случае возникновения депутатской вакансии выборы обязательно провести, – сказал он. – Я прошу вас в случае возникновения ситуации, когда депутат досрочно складывает полномочия, и выборы назначаются на следующий год, при формировании бюджета закладывать необходимые средства для проведения выборов. Потому что если вы деньги в бюджет не заложили – это ваши проблемы.

Уже известно, во что обойдутся местному бюджету дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов города Владимира. Чтобы найти нового народного избранника на место ушедшего Сергея Музыки, необходимо будет потратить чуть более 2 миллионов рублей.

Со вчерашнего дня избирательная комиссия города Владимира принимает документы от кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев. Предельная сумма всех расходов избирательного фонда кандидата не может превышать 2 миллионов 248 тысяч рублей. Прием документов закончится за 45 дней до дня голосования.

Фото: https://cdn.vdmsti.ru/image/2016/6t/17hq5/mobile_high-1kd.jpg