На «кустовом» совещании депутаты обсудили земельный вопрос

Открылось совещание выступлением председателя Законодательного Собрания области Владимира Киселева – он рассказал о социально-экономическом состоянии региона. Его доклад дополнил первый заместитель губернатора Алексей Конышев.

По традиции большую часть совещания посвятили ответам на вопросы депутатов. Большинство из них касались социальной сферы. Народные избранники из поселка Березка Петушинского района подняли темы тарифообразования в сфере ЖКХ. Плата за общедомовые нужды в поселке за последнее время выросла вдвое. А в селе Глухово Собинского района, по словам депутатов, люди и вовсе платят за ОДН, хотя такие услуги им не предоставляются.

С этими конкретными примерами депутаты Заксобрания и представители обладминистрации пообещали разобраться в отдельном порядке. В целом же, по словам Алексей Конышева, ситуация с начислением платы за ОДН в регионе-33 не вызывает беспокойства.

– Последние недели, месяцы таких проблем и обращений у нас не поступало в принципе, – сказал он. – Не вижу я их и в прессе. Ситуация стабилизировалась после того, как было принято постановление губернатора, в котором ограничивалось, начисление за общедомовые нужды фактическим потреблением, согласно приборам учета.

Депутаты Александровского райсовета выступили с инициативой внести изменения в областной закон, регламентирующий выкуп земельных участков в собственность. Сейчас арендаторы вынуждены приобретать землю, цена которой составляет 60% от его кадастровой стоимости. Со вступлением в 2015 году поправок в Земельный кодекс 10 соток подорожали с 10 до 600 тысяч рублей. Как результат: в 2014 году в Александровском районе было продано 311 участков, в 2015 – 4, а в прошлом – ни одного.

Местные депутаты предлагают пересмотреть процент от кадастра для каждой территории. Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания области Максим Васенин пояснил, что логика в этом предложении есть, и областные парламентарии готовы работать над данным законопроектом вместе с коллегами из городов и районов области.

Представители администрации города Лакинска обратились к областным властям с просьбой оказать содействие в ремонте городских дорог. Как известно, в черте Лакинска уже на протяжении трех лет ведется реконструкция трассы «М-7». Автомобилисты, дабы проехать пробку, пользуются дорогами во дворах домов. Из-за чего последние сильно разбиты, а жители города все чаще проявляют недовольство. В настоящее время местные власти готовят обращения в администрацию области.

Подводя итоги прошедшего совещания, председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев отметил, что работа с обращениями, полученными на таких встречах, ведется достаточно активно. На половину всех вопросов, озвученных на «кустовых» совещаниях, уже даны ответы. Некоторые требуют поиска дополнительных финансовых средств для решения проблем.

Владимир Киселев особо подчеркнул, что депутаты в районах, городах и сельских поселениях сами должны проявлять больше активности в работе. Ведь снова многие проблемы, которые были озвучены на совещании, можно решить на местах. Именно отсутствие нормального диалога, а также элементарные пробелы в знаниях законодательства, часто приводят к появлению недопонимания между людьми.

Уже нынешней осенью Законодательное Собрание проведет учебу с сотрудниками аппаратов Советов народных депутатов. А в ближайшее время областные парламентарии и представители областной администрации встретятся с народными избранниками в Коврове.