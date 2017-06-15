Меленковские мазурики умыкнули сейф и угнали снегоход

Как сообщает областная прокуратура, они промышляли хищениями чужого имущества на территории Меленковского и Муромского районов. Причем воровали не какую-нибудь мелочь, а действовали по-крупному. К примеру, однажды ночью незаконно проникли в помещение одной из организаций Мурома, откуда похитили сейф с деньгами в сумме 240 тысяч рублей.

Или, скажем, от дома в деревне Казнево Меленковского района угнали снегоход, а из подсобок умыкнули электроинструменты, чем причинили потерпевшему – хозяину дома – ущерб в размере более 560 тысяч рублей.

Также, по версии следствия, обвиняемые совершали хищения товарно-материальных ценностей из магазинов, автомобилей и домов жителей Меленковского района.

В ходе расследования собраны доказательства, указывающие на причастность соучастников к 11 преступлениям. Общий материальный ущерб от хищений составил более 1,3 млн рублей. В качестве потерпевших признано 8 граждан и 4 юридических лица.

Уголовное дело будет рассмотрено Меленковским районным судом.

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