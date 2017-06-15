Во Владимире 77-летняя пассажирка выпала из салона автобуса

Вчера водитель автобуса «Мерседес-Бенц», следующего по маршруту № 24, начав движение от остановки «Всполье», не закрыл двери. В это время в автобус попыталась зайти 77-летняя бабушка, которая при толчке автобуса выпала из салона, упав на проезжую часть. Слава Богу, серьёзных травм это не повлекло, врачи «скорой помощи» диагностировали у женщины ушибы.

В тот же день во Владимире произошла ещё одна неприятность, связанная с пассажирским транспортом. На улице Безыменского водитель автобуса – тоже, кстати, «Мерседеса», – следующий по маршруту № 31, резко затормозил перед пешеходным переходом. В автобусе упала 6-летняя девочка. Уже после аварии родители с пострадавшей обратились в травмпункт ДБСП. Врачи диагностировали гематому мягких тканей лица.

И ещё вчера в областном центре пострадал один пешеход. На улице Мира находившаяся за рулём «Ниссан-Мурано» 33-летняя жительница Владимира, уходя от столкновения с резко затормозившей попуткой, не успела остановиться перед пешеходным переходом и сбила 28-летнего парня. С травмами головы тот госпитализирован.