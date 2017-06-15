Социально значимым проектам – грантовая поддержка

Возможность реализовать свои социально значимые проекты получили общественные организации, учреждения образования и культуры региона.

Грантовая программа реализуется во Владимирской области с 2008 года по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева. За это время более 260 инициатив были воплощены в жизнь. На средства грантов проводятся патриотические и краеведческие мероприятия, семейные праздники, спортивные турниры и культурно-познавательные экскурсии, реализуются творческие проекты для детей и молодежи, представителей старшего поколения, оказывается помощь краеведческим школьным музеям.

– Грантовая программа – это возможность для активных, целеустремленных и неравнодушных жителей Владимирской области реализовать свои важные общественные инициативы на благо земляков, – отмечает депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – С каждым годом интерес к грантовой программе растет, воплощаются в жизнь интересные идеи. Это значит, что все больше людей готовы объединять свои усилия, чтобы приносить пользу своей малой родине и делать жизнь окружающих ярче, насыщенней, интересней.

Хранители истории

Грантовые сертификаты вручаются дважды в год. В этом полугодии на рассмотрение грантовой комиссии поступили 49 заявок, 15 из них вошли в число победителей. Особое внимание уделяется проектам по патриотическому воспитанию молодежи, по пропаганде здорового образа жизни, сохранению традиций.

Так, благодаря грантовой программе советы ветеранов города Владимира проведут тематические мероприятия для школьников, спортивное общество «Динамо» организует военно-патриотический слет, кубок по боулингу и спортивные праздники для воспитанников детских домов. А в Новодеревенском Доме культуры Судогодского района откроются новые спортивные секции по волейболу, баскетболу и тренажерный зал. Школа № 48 микрорайона Лесной и кольчугинская школа № 4 обновят свои музеи, Энтузиастская, Садовая и Андреевская школы, а также художественная галерея имени Н.И.Корнилова в Петушинском районе откроют новые экспозиции. А в Першинском сельском Доме культуры появятся витрины для организации выставки.

В Андреевской школе Александровского района обучаются ребята из 19 населенных пунктов. Школьный музей здесь работает уже около 30 лет. А начиналось все с того, что учитель истории принес показать ребятам военный котелок своего отца. После этого школьники и педагоги начали собирать экспонаты для музея.

– Мы в школе уделяем большое внимание патриотической и краеведческой работе, наши ученики сами проводят экскурсии в музее, – рассказывает директор Андреевской школы Татьяна Гордеева. – Теперь у нас появилась возможность расширить экспозицию, разместить уникальные экспонаты, которые хранились у нас в архиве. Это очень важно, потому что музейная деятельность прививает любовь к малой родине, формирует у ребят гражданскую позицию, помогает сохранить память о наших великих земляках.

Спорт для всех

Поддержку получил и Новодеревенский сельский клуб Судогодского района. Здесь в спортзале появится современное спортивное оборудование.

– У нас очень активные жители. Более того, к нам приезжают заниматься спортом люди из близлежащих населенных пунктов, – говорит заведующая сектором культурно-досуговой деятельности ДК Тамара Самарина. – На средства гранта мы установим баскетбольные щиты и волейбольную сетку. Таким образом, у нас будет возможность развивать в Доме культуры командные виды спорта и привлечь еще больше детей и взрослых к активному образу жизни.

Поселок Садовый Суздальского района славится своими спортсменами. Среди уроженцев поселка – два заслуженных мастера спорта, пять международников, десятки мастеров спорта. На них равняются ученики местной школы. На протяжении 40 лет здесь развивают самбо. Этим видом единоборств занимаются 160 ребят.

– В рамках проекта «Уроки самбо в школе» каждый класс соберет информацию о земляках-спортсменах, – говорит директор школы Алексей Кованов. – В результате мы создадим музейную экспозицию, такую аллею славы, где будем знакомить учащихся школы с достижениями земляков. И возможно, их пример послужит стимулом к занятиям самбо. И пусть не каждый из ребят станет чемпионом. Главное, они получат навыки, которые необходимы любому человеку, станут более сильными, выносливыми, здоровыми. И мы очень благодарны нашему депутату Григорию Викторовичу Аникееву за такую замечательную инициативу, за весомый вклад в развитие подрастающего поколения. Такие гранты – это очень значимая поддержка. И мы рады, что у нас появилась возможность реализовать этот важный проект.

С каждым годом все больше общественных объединений принимают участие в гранто-вой программе. А это значит, что она востребована и актуальна. Благодаря реализации социально важных проектов в нашем регионе становится больше искренних, неравнодушных людей, которые формируют открытое гражданское общество, способное работать на благо нашей малой родины.