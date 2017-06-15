Курганский вернулся на прежнюю должность с приставкой «врио»

С сегодняшнего дня отправленный в отставку Анатолий Курганский назначен врио главы администрации Камешковского района. Дело в том, что и.о. главы администрации Камешковского района Н. Родионова ушла в отпуск, возложив на него временное исполнение обязанностей сити-менеджера.

Очевидно, он будет временно занимать этот пост (фактически свою прежнюю должность) в течение ближайших трех недель вплоть до подведения итогов указанного конкурса и утверждения нового сити-менеджера. При этом Курганский также может принять участие в этом конкурсе на общих основаниях.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Камешковского района начат вчера (на этот час никто из потенциальных кандидатов не заявлялся). Подведение итогов конкурса состоится 6 июля. Конкурсная комиссия, состоящая из депутатов Камешковского райсовета, депутатов Камешковского горсовета (так как функции горадминистрации переданы районной исполнительной власти), представителей обладминистрации и Заксобрания, должна будет выбрать победителя конкурса на пост районного сити-менеджера на альтернативной основе.

Затем выигравшего конкурс кандидата райсовет утверждает в качестве главы райадминистрации и с ним заключается контракт – в данном случае на пятилетний срок.

Персональный состав конкурсной комиссии весьма представителен. В нее входят глава города Камешково Дмитрий Сторожев и заместитель председателя Камешковского горсовета Владимир Морозов, заместитель председателя Камешковского райсовета Александр Назаров и депутат данного представительного органа Марина Ладышкина.

Региональную власть в комиссии представляют делегированные туда губернатором первый заместитель руководителя аппарата обладминистрации Виктор Кауров, председатель комитета государственной и муниципальной службы обладминистрации Дмитрий Лызлов, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества обладминистрации Олег Леухин и депутат ЗС Владимирской области Юрий Федоров.

Вчера в Камешково состоялось первое заседание конкурсной комиссии, на котором ее председателем был избран В. Кауров, заместителем – Д. Лызлов, секретарем – М. Ладышкина. Комиссия установила порядок приема документов от потенциальных кандидатов. Эта работа возложена на секретаря. Документы для участия в конкурсе принимаются в кабинете № 42 в здании администрации Камешковского района в рабочее время.

Между тем, своим чередом идет разбор ситуации, связанной с недавней отставкой Анатолия Курганского. Тот 13 июня закрыл больничный, на который ушел еще до начала «длинных» выходных. В тот же день обратился в прокуратуру Владимирской области с письменным заявлением по поводу своего увольнения распоряжением главы Камешковского района Дмитрия Бутрякова, которое последний подписал 9 июня.

Анатолий Курганский считает, что данное решение является незаконным и попросил дать правовую оценку указанному распоряжению. Одновременно сити-менеджер подал заявление в Камешковский районный суд с просьбой своего восстановления на работе. Оба заявления были приняты к рассмотрению

Опять-таки 13 июня Анатолий Курганский обратился еще с одним письменным заявлением, на этот раз в Камешковский районный совет народных депутатов, с просьбой уволить его с должности главы Администрации Камешковского района в связи с истечением срока его контракта (этот срок истекал к концу рабочего дня 13-го числа). Тем самым он официально сложил свои полномочия.

На следующий день 14 июня исполняющая обязанности главы Администрации Камешковского района Наталья Родионова назначила Анатолия Курганского первым заместителем главы райадминистрации. Этот пост оставался вакантным еще с осени 2016 года после увольнения по собственному желанию первого зама Ирины Ножкиной, прежней многолетней главы города Камешково.

Днем 14 июня и. о. прокурора Камешковского района советник юстиции Сергей Иванов направил протест главе Дмитрию Бутрякову. В данном документе указано, что «…распоряжение главы Камешковского района от 09.06.2017 № 10-лс «Об увольнении Курганского А. З.» не соответствует требованиям действующего законодательства и подлежит отмене». Прокурор потребовал отменить указанное распоряжение, рассмотреть протест прокуратуры в десятидневный срок и сообщить о результатах его рассмотрения в письменной форме.

Один из главных аргументов, согласно которым распоряжение Бутрякова было опротестовано, – работодателем для главы райадминистрации является не глава района, а представительный орган данного муниципального образования – Совет народных депутатов Камешковского района. В данном случае глава является лишь представителем нанимателя, но не более того.

Кстати, решение об утверждении в должности главы райадминистрации Анатолия Курганского в июне 2015 года как раз и принимал райсовет. И, очевидно, что председательствующий в Совете глава своим единоличным распоряжением отменить решение большинства депутатов не вправе.

Да и увольнять сотрудника, который находится на больничном, по инициативе работодателя законодательством запрещено.

Одновременно и.о. прокурора Камешковского района 14 июня направил представление в адрес Камешковского райсовета. В нем также говорится о незаконности распоряжения главы Бутрякова. Сообщается, что «Прокуратурой Камешковского района проведена проверка исполнения требований действующего законодательства при принятии решения об увольнении главы администрации Камешковского района Курганского А. З.» В представлении указано, что «Установленные в ходе проверки нарушения являются недопустимыми и нарушают правовые основы законодательства об общих принципах организации местного самоуправления».

Прокурор потребовал от райсовета «безотлагательно рассмотреть данное представление и принять меры по устранению отмеченных в нем нарушений, а также причин и условий им способствовавших». Также прокурор потребовал «рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, к дисциплинарной ответственности». О рассмотрении представления и оргвыводах в районную прокуратуру необходимо письменно сообщить в течение месяца.

По имеющимся сведениям, Камешковский райсовет рассмотрит данное представление районной прокураторы на своем ближайшем заседании 19 июня.

Что же касается Камешковского райсуда, то, возможно, заседание, на котором будет рассматриваться заявление Анатолия Курганского, тоже состоится на следующей неделе.

Фото: https://img.tyt.by/n/04/a/kadrovaya_rokirovka.jpg