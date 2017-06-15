Владимирские дети увидели колыбель человечества

«Как в сказке побывали», – так говорят воспитанники двух детских домов, посетившие Грецию при поддержке Следственного управления по Владимирской области СК РФ и благотворительного Фонда помощи детям «Ambotis Foundation» холдинга «Ambotis» – одного из ведущих греческих туроператоров.

Дети из воспитанников «Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната» и Ляховского детского дома отдохнули на полуострове Халкидики. Там ребятам предоставили комфортные условия и знакомство с памятными местами этого греческого нома, среди которых – знаменитая Петралонская пещера, где были обнаружены останки древнейшего человека Европы

Солнце, море, высокое гостеприимство, окутанные добротой и вниманием – стоит только посмотреть на лица деток, чтобы понять их чувства. Представители благотворительного Фонда помощи детям «Ambotis Foundation» пригласили школьников на отдых на следующие каникулы.

Руководители и сотрудники следственного управления СК России по Владимирской области выразили искреннюю благодарность и признательность благотворительному Фонду помощи детям «Ambotis Foundation» холдинга «Ambotis», Генеральному консульству России в Салониках и всем, кто бескорыстно заботился о ребятах из региона-33.

Правоохранители также признательны владимирским ведомствам, благодаря которым проведены организационные мероприятия по зарубежной туристической поездке школьников.