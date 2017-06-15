Восемь автоледи сразятся за звание «Королевы дорог»

18 июня у гипермаркета «Глобус» пройдет финал конкурса «АвтоЛеди. Королева дорог 2017». За главный приз сразятся восемь финалисток конкурса.
Каждой участнице предстоит выступить с визитной карточкой, показать мастерство вождения и получить максимальную поддержку от зрителей.
В рамках конкурса также состоится выставка ретро-автомобилей, тюнинг выставка и презентация автомобилей женского класса.
Мероприятие начнется в 14.00.
Напомним, что в конкурсе «АвтоЛеди. Королева дорог», которому в этом году исполняется уже 5 лет, активно принимают участие дамы всех возрастов. Некоторые автоледи становятся участницами конкурса из года в год, с каждым разом улучшая свои результаты.
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