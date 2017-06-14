Прокуратура посчитала неправомерной отставку Курганского

Прокуратура Камешковского района выявила нарушения в действиях главы Камешковского района Дмитрия Бутрякова, попытавшегося уволить районного сити-менеджера Анатолия Курганского, о чем подробно рассказал «Призыв».

На прошлой неделе, 9 июня, Бутряков издал распоряжение № 10-лс об освобождении от занимаемой должности главы администрации района Курганского по причине нарушения последним Устава муниципального образования и ранее полученных дисциплинарных взысканий. Согласно этому же распоряжению и.о. сити-менеджера был назначен зам. Курганского по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства Игорь Травин.

Однако прокуратура установила, что увольнение Анатолия Курганского произведено с нарушением требований Трудового кодекса РФ – чиновник, как сообщал «Призыв», в то время, когда его отправляли в отставку, находился на больничном.

Также выявлено, что полномочиями по расторжению муниципального контракта с главой администрации района Бутряков не наделен. Работодателем Курганского в силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» является Совет народных депутатов Камешковского района, именно этот орган вправе принять такое решение.

По результатам проверки прокуратурой Камешковского района на распоряжение главы района от 9 июня 2017 года № 10-лс принесен протест. В адрес районного Совета народных депутатов внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

На снимке: Анатолий Курганский на рабочем месте

Фото: http://www.ikovrov.ru/images/stories/ articles/2015/20102015/Kameshkovo.jpg