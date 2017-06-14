Tele2 приглашает владимирцев на музыкальный фестиваль «Дикая мята»

Для более чем 30 тысяч зрителей со всей страны выступят «Би-2», Иван Дорн, Therr Maitz, The Hatters, «Мельница», Sunsay, Alai Oli и другие.

«Дикая мята» – один из главных российских фестивалей, который входит в пятерку лучших событий страны по версии портала «Афиша». Мероприятие проходит под открытым небом и собирает любителей качественной музыки со всей России. 23, 24 и 25 июня неподалеку от деревни Бунырево в Тульской области выступят более 50 популярных музыкальных коллективов.

На фестивале компания Tele2 организует специальную площадку. Гости мероприятия здесь смогут отдохнуть и зарядить гаджеты, сделать фото на память, а также бесплатно взять горячую или холодную воду.

Для желающих всегда быть на связи Tele2 подготовила выгодное предложение. На мероприятии при подключении к тарифу «Мой разговор», который включает 2 Гб интернет-трафика, 200 минут и 50 SMS за плату 199 рублей в месяц, клиенты дополнительно получат в подарок 6 Гб интернет-трафика. Бонус будет начислен частями по 3 Гб в течение двух месяцев.

Также гости мероприятия смогут приобрести фирменные смартфоны, роутеры или модемы Tele2. При покупке 4G-оборудования участники фестиваля смогут на особых условиях посетить проходящую здесь «Народную пресс-конференцию» и задать вопросы артистам.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Динамичность и бунтарский дух фестиваля «Дикая мята» близки нашим ценностям. Мы решили доказать, что с Tele2 на мероприятии можно получать больше возможностей. Для этого мы меняем привычные правила и предлагаем бесплатно своим клиентам то, что обычно стоит денег на крупных фестивалях. А с нашим скоростным интернетом и качественной голосовой связью все желающие смогут с комфортом делиться впечатлениями от события в соцсетях и быть на связи с близкими».

Подробнее на tele2.ru.