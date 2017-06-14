Жалоба признана необоснованной

Жалоба АО «Торговый дом «Авангард» на действия» организатора закупки ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова» при проведении запроса котировок признана необоснованной.

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24.05.2017  в адрес Владимирского УФАС  поступила жалоба АО «Торговый дом «Авангард»  на действия заказчика ООО «УТТ г. Коврова» при проведении запроса  котировок по предмету: «заключение договора об оказании  финансовых услуг лизинга на приобретение троллейбусов в количестве 5 штук».

08.06.2017  жалоба была рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС  России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела  №   К-515-02/2017.

Принимая во внимание положения частей 9 и 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”  (далее – Закон о закупках) комиссия исходила из того, что у антимонопольного органа отсутствовали полномочия на рассмотрение жалобы АО «Торговый дом «Авангард», поскольку в ней отсутствовали указания на нарушения, перечисленные в закрытом перечне части 10 статьи 3 Закона о закупках.

Указанная норма Закона о закупках носит императивный характер и приведенный в ней перечень оснований для обжалования действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган является исчерпывающим, соответственно положения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции должны применяться с учетом данной нормы.

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