Жалоба признана необоснованной

24.05.2017 в адрес Владимирского УФАС поступила жалоба АО «Торговый дом «Авангард» на действия заказчика ООО «УТТ г. Коврова» при проведении запроса котировок по предмету: «заключение договора об оказании финансовых услуг лизинга на приобретение троллейбусов в количестве 5 штук».

08.06.2017 жалоба была рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-515-02/2017.

Принимая во внимание положения частей 9 и 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее – Закон о закупках) комиссия исходила из того, что у антимонопольного органа отсутствовали полномочия на рассмотрение жалобы АО «Торговый дом «Авангард», поскольку в ней отсутствовали указания на нарушения, перечисленные в закрытом перечне части 10 статьи 3 Закона о закупках.

Указанная норма Закона о закупках носит императивный характер и приведенный в ней перечень оснований для обжалования действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган является исчерпывающим, соответственно положения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции должны применяться с учетом данной нормы.