Дядя нажился на наследстве племянника-сироты

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Владимира. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2008 году в семилетнем возрасте владимирский мальчик остался сиротой. Мама у него умерла, а отец ранее был лишен родительских прав. Опеку над малышом взяла бабушка. Однако в 2010 году женщина умерла, завещав любимому внуку половину квартиры и денежные средства на счетах банка.

Уполномоченные органы оформили опекунство на дядю мальчика, который по версии следствия, грубо нарушил законные права и интересы ребенка сироты, завладев его деньгами.

Как сообщает региональный Следственный комитет, в период с июня по август 2011 года мужчина, используя предоставленные законом опекунские полномочия, обманным путем снял с банковских счетов более 1,5 миллионов рублей, принадлежащие по завещанию ребенку, присвоил деньги и потратил на собственные нужды. В органы опеки мужчина предоставлял фиктивные сведения, подтверждая якобы благополучное положение с имуществом сироты.

В октябре 2016 года опекун ребенка вновь сменился, заботу о мальчике приняла на себя очередная родственница, которая и забила тревогу о нарушении прав подопечного.

Подозреваемый свою вину признал вину, однако попытался оправдаться. Со слов мужчины, у его умершей матери якобы были долги, и он снял деньги со счетов, чтобы с ними расплатиться. При этом следствием установлено, что подозреваемый действовал исключительно из личных корыстных побуждений.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования следствие намерено решить вопрос о восстановлении нарушенных прав мальчика, которому в июне 2017 года исполнилось 16 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://zakon7ya.ru/nasledstvo/nasledovanie/prizvanie-k-nasledovaniju.html

