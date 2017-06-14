Во дворах счастливчиков сделают лавочки, качели, парковки

Сегодня общественная комиссия рассматривала итоговые дизайн-проекты благоустройства дворов тех счастливчиков, которым удалось попасть в программу с федеральным финансированием. Напомним, что в этом году будет отремонтировано 60 дворовых территорий. Их отобрали из 378 заявок собственников жилья, присланных в мэрию этой весной. В список попали территории, в которых десятилетиями не проводился ремонт, где уровень износа дорожного покрытия выше 50%, которые соседствуют с школами и детскими садами, а также объединяют несколько домов. Далеко не последнюю роль при отборе сыграли финансовые возможности собственников. Желающие получить дополнительно к асфальтированию тротуаров и дороги еще и детскую площадку с парковкой могли доплатить 5% от сметы. Таких нашлось немало.

К примеру, дворовая территория по улице Почаевской, 10а,-16а, 17а, 18, 19, 20а. В центре поставят большую детскую площадку с лестницами, качелями, а также шесть тренажеров под крышей. У подъездов установят лавочки, правда, без спинок, так как каждый элемент благоустройства утвержден на федеральном уровне и не может меняться даже по желанию жителей. Тротуар и газоны отделят небольшим ограждением, на парковку отводится место подальше от детской площадки. Точно такие же качели-карусели и лавочки будут и на других территориях, к примеру, на Комиссарова, 3-б, Безыменского, 1а, Добросельская, 197-б.

Стоит отметить, что многие элементы благоустройства – типовые. Лавочки и песочницы построят и покрасят по образцу, газоны сделают в строго отведенном месте.

В ходе обсуждения общественной комиссией дизайн-проектов появилось два спорных вопроса. Первый – сделают ли через газоны дорожки к детским площадкам, второй – где будут сидеть мамочки и бабушки, которые присматривают за малышами на детской площадке. Замглавы по вопросам ЖКХ Сергей Литвинкин заверил, что тропинки и дополнительные лавочки сделают по возможности, эти вопросы уладят непосредственно в ходе ремонта, напрямую с подрядчиками.

Замдиректора регионального департамента ЖКХ Елена Семенова, также присутствовавшая на заседании общественной комиссии, обратила внимание на необходимость информирования всех собственников жилья:

– Перед началом благоустройства нужно во дворах повесить макеты со схемами и эскизами. Обязательно указать сроки и время проведения работ.

Кстати, со сроками выполнения ремонта дворовых территорий не все ясно. После утверждения проектов их сформируют в лоты и выставят на торги. Пока подрядчики подадут заявки, а комиссия выберет лучшего, администрация заключит с ним договор, уйдет месяц. Учитывая капризы погоды, ремонт дворов может затянуться. Хотя в мэрии уверяют жителей, что к 1 сентября большая часть территорий из списка будет благоустроена.

Фото http://gov.cap.ru/UserFiles/photo/201606/09/Albom162682/img_0193.jpg