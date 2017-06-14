ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

ВТБ продолжает работу по совершенствованию системы корпоративного управления. Так, в этом году в банке произошли следующие изменения в этой сфере:

избран новый состав Наблюдательного совета банка, в составе которого увеличилось с 4 до 5 количество независимых директоров, в том числе сохранил свое место представитель миноритарных акционеров;

избран новый состав ревизионной комиссии банка, место в котором также сохранил представитель миноритарных акционеров ВТБ;

расширен перечень наиболее важных вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета (в том числе предварительное рассмотрение вопросов о реорганизации, о делистинге ценных бумаг, об увеличении и уменьшении уставного капитала);

закреплен перечень вопросов, которые должны рассматриваться исключительно на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в очной форме (в том числе определение приоритетных направлений деятельности банка, созыв годового Общего собрания акционеров, образование исполнительных органов ВТБ и досрочное прекращение их полномочий).

28 апреля 2017 года на заседании Наблюдательного совета банка избран Комитет Наблюдательного совета по аудиту, в состав которого в соответствии с положениями Кодекса вошли только независимые директора.

В ходе собрания был представлен отчет об основных итогах взаимодействия с миноритарными акционерами, в рамках которого председатель Консультационного совета акционеров (КСА) и представитель миноритарных акционеров в Наблюдательном совете Валерий Петров отметил существенное улучшение качества взаимодействия банка с миноритарными акционерами. Председатель КСА, в частности, сообщил об активном участии акционеров в подготовке новой стратегии ВТБ на 2017-2019 гг.

Указанные мероприятия являются продолжением последовательно проводимой банком работы по совершенствованию корпоративного управления. В ходе реализации дорожной карты по внедрению в деятельность ВТБ положений Кодекса корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России), в частности, реализованы следующие инициативы: