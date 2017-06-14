ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

ВТБ продолжает работу по совершенствованию системы корпоративного управления. Так, в этом году в банке произошли следующие изменения в этой сфере:
- избран новый состав Наблюдательного совета банка, в составе которого увеличилось с 4 до 5 количество независимых директоров, в том числе сохранил свое место представитель миноритарных акционеров;
- избран новый состав ревизионной комиссии банка, место в котором также сохранил представитель миноритарных акционеров ВТБ;
- расширен перечень наиболее важных вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета (в том числе предварительное рассмотрение вопросов о реорганизации, о делистинге ценных бумаг, об увеличении и уменьшении уставного капитала);
- закреплен перечень вопросов, которые должны рассматриваться исключительно на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в очной форме (в том числе определение приоритетных направлений деятельности банка, созыв годового Общего собрания акционеров, образование исполнительных органов ВТБ и досрочное прекращение их полномочий).
28 апреля 2017 года на заседании Наблюдательного совета банка избран Комитет Наблюдательного совета по аудиту, в состав которого в соответствии с положениями Кодекса вошли только независимые директора.
В ходе собрания был представлен отчет об основных итогах взаимодействия с миноритарными акционерами, в рамках которого председатель Консультационного совета акционеров (КСА) и представитель миноритарных акционеров в Наблюдательном совете Валерий Петров отметил существенное улучшение качества взаимодействия банка с миноритарными акционерами. Председатель КСА, в частности, сообщил об активном участии акционеров в подготовке новой стратегии ВТБ на 2017-2019 гг.
Указанные мероприятия являются продолжением последовательно проводимой банком работы по совершенствованию корпоративного управления. В ходе реализации дорожной карты по внедрению в деятельность ВТБ положений Кодекса корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России), в частности, реализованы следующие инициативы:
- расширение компетенции Наблюдательного совета по таким важным вопросам, как утверждение годовых бизнес-планов банка, стратегии управления рисками и капиталом ВТБ, контроль за существенными сделками дочерних компаний;
- избрание старшего независимого директора в составе Наблюдательного совета;
- утверждение в новой редакции Положения о дивидендной политике ВТБ, разработанного в соответствии с рекомендациями Кодекса (закреплены положения о выплате дивидендов с учетом результатов деятельности и планов среднесрочного и долгосрочного развития, о минимальной доле консолидированной чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов);
- закрепление во внутренних документах ВТБ положения об ограничении голосования квазиказначейскими акциями;
- внедрение практики дистанционного электронного голосования на Общих собраниях акционеров банка.
- ВТБ продолжит развитие системы корпоративного управления и внедрение практик, соответствующих лучшим международным стандартам по данному направлению.
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