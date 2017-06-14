Денис Мацуев найдёт рояль под стенами Суздальского Кремля

Один из её основателей Виктор Маевский рассказал «Призыву» о том, кто будет наставником одаренных ребят в этом году.

– По традиции Летняя школа в Суздале соберет юные таланты со всей России: музыкантов, художников, архитекторов, поэтов. К ним приедут ведущие педагоги и мастера искусств России. Гостями творческой школы будут и её бывшие ученики, которые за четверть века выросли, стали известными деятелями искусств, – заметил он.

Очень представительным, в частности, будет «музыкальное направление». В Суздаль приедут ректор московской консерватории, профессор Александр Соколов, и.о. ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская, директор гнесинской школы-десятилетки, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, Михаил Хохлов, директор академического музучилища при Московской консерватории Владимир Демидов, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Александр Бандурянский и другие.

А 28 и 29 июня в Суздале ждут для проведения мастер-класса и концерта народного артиста России, виртуоза Дениса Мацуева. Если позволит погода, то концерт пройдёт у стен суздальского Кремля. Замечательный пианист выйдет на сцену вместе со своими учениками. На open-air планируется выступление и знаменитых выпускников школы – Бориса Андрианова и Екатерины Мечетиной.

Денис Мацуев сам проходил школу «Новых имён». Иветта Николаевна Воронова, создательница одноимённого благотворительного фонда, в один из приездов в Суздаль вспоминала, как услышала в его исполнении прелюдию С.В.Рахманинова в зале иркутской филармонии. Исполнительские навыки 14-летнего пианиста её покорили, и она позвала его в столицу. А пять лет назад Иветта Николаевна передала ученику, ставшему всемирно известным блистательным виртуозом, и президентство в школе юных дарований.

Ожидается участие в концерте и Владимирского губернаторского симфонического оркестра под руководством Артема Маркина, который неоднократно выступал с выпускниками и учащимися летней творческой школы.

Летняя творческая школа «Новые имена» пройдёт в 2 смены по 10 дней и завершится 17 июля.

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