Турист из Петушков ушел в лес и не вернулся

Молодой человек, проживающий в Петушках, 2 июня ушел из дома, собрав туристические принадлежности в походный рюкзак, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 22 года, славянской внешности, рост 188 см., лицо овальное, бледное, брови прямые, глаза светлые, нос прямой, уши среднего размера, овальные, волосы волнистые, каштанового цвета, коротко стриженные, при ходьбе сутулится, шрам внизу живота 8 см., гипертоник, страдает сколиозом и плоскостопием.

Был одет: в спортивные черные брюки, серый свитер, черную футболку, серую жилетку, черные берцы, черные носки, с собой имел рюкзак защитного цвета, котелок, фотоаппарат в корпусе красного цвета, топорик, нож, посуду, продукты питания и 50 тысяч рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, молодой человек ходил в походы и ранее, как правило, на 1-2 дня.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сотрудники полиции просят сообщать об этом по телефонам: (49243) 2-13-78, 2-11-93 (ДЧ ОМВД России по Петушинскому району), (4922) 45-17-71; 45-18-81 (ДЧ УМВД России по Владимирской области).

Фото: https://33.мвд.рф/ и http://www.sos-gazeta.com.ua/chto-delat-esli-zabludilsya-v-lesu/

