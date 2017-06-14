Он – человек во многом уникальный и широко известный в нашей области в самых разных кругах. Это не удивительно! Юрист, правовед, писатель, журналист, общественник, пропагандист, просветитель. Его читают и почитают сотни и тысячи людей.

Но прежде всего Александр Петрович известен в органах прокуратуры. Надзорному ведомству отдано 33 года работы. Работы, за которую не стыдно. По праву государственный советник юстиции 3-го класса (генерал-майор) Сухарев имеет многочисленные ведомственные награды и поощрения, является почетным работником прокуратуры РФ, заслуженным юристом России.

Вот уже около 17 лет он находится на заслуженном отдыхе. Только отдыхать Александр Петрович не привык, да и не умеет, наверное. Трудясь в прокуратуре, он начал писать книги, пишет их по сей день, посвящая этому большую часть своего времени. Личные впечатления, накопленный жизненный опыт, исторические факты, кропотливо собранные документы и публикации положены в их основу. Сейчас книг уже 30!

Автобиографичная повесть «На Муромской дорожке» и многочисленные рассказы стали отправной точкой в литературном творчестве Александра Петровича, получившем в 1972 году высокую оценку матера прозы Сергея Никитина.

Широко известны его диалоги с молодежью «Уроки Фемиды», где автор беседует с молодыми читателями о культуре поведения и самовоспитании.

В последнее время издано несколько исторических книг нашего юбиляра «О, светло светлая земля Русская! Слово о летописях Владимирской земли» (2011), «Да ведают потомки православных..: слово о летописях и гербах Владимирской земли и России» (2013) и «Чтобы память нас хранила» (2017).

В этом году вышла в свет книга об одном из учителей Александра Петровича – бывшем муромском городском прокуроре Владимире Александровиче Трандафилове (давняя задумка). Ждет своего издателя рукопись об известном прокуроре Владимирской области Викторе Ивановиче Цареве.

График работы плотно расписан. Не устаю удивляться самодисциплине и твердости его характера. Он не дает себе повода расслабиться, захандрить.

А еще он – глава творческого супружеского союза, первый зритель работ своей жены Клары Семеновны Сухаревой, известной на весь мир вышивальщицы, редактор ее книг. Она, в свою очередь, его личный секретарь, верный помощник и незаменимая опора в жизни. Несколько книг написаны супругами Сухаревыми совместно.

В 2014 году Александр Петрович выпустил биобиблиографический указатель с символичным названием «Старт без финиша».

Да. Стартовал он давно и успешно, с тех пор движется только вперед, живет безудержно.

Емко об Александре Петровиче сказано в дорогих моему сердцу строчках, написанных ровно 10 лет назад Виталием Турковым: «Как много в жизни важных дат./ И вот пришла пора, /Когда их празднует солдат /Закона и пера». А завершают посвящение такие строки: «В кругу друзей иной расклад, /Иной закон и свят и вечен./ Вы – наш, Вы – свой, Вы – генерал-солдат,/ И звезды Вам не давят плечи».

Посему желаю глубокоуважаемому генерал-солдату строевой выправки, несгибаемой воли и здоровья. Уверена, что к моим пожеланиям присоединятся не только работники органов прокуратуры Владимирской области, но и все, для кого он – НАШ!

И это все он. Александр Петрович Сухарев – председатель Совета ветеранов органов прокуратуры, член правления Союза журналистов Владимирской области, председатель Совета по профессиональной журналистской этике, руководитель владимирского регионального отделения Комитета по защите свободы слова и прав журналистов Союза журналистов России, председатель Контрольной комиссии Союза журналистов России, член общества «Знание», член Общественной палаты Владимирской области, член Ассоциации юристов России, член Владимирского краеведческого общества, член Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека во Владимирской области, председатель комиссии по вопросам помилования при администрации Владимирской области, советник губернатора Владимирской области. Эти перечисления не исчерпывающи.

Виктория Туркова, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью

Фото: http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?p=16492226