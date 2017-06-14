В Гороховце носителя палочки Коха отправили лечиться принудительно

Необычное дело на днях рассмотрено Гороховецким райсудом. К представителям Фемиды обратился прокурор района, попросив их вынести решение о принудительной госпитализации местного жителя, больного туберкулёзом.

Носитель палочки Коха – 52-летний мужчина – состоит на диспансерном учете врача-фтизиатра в туберкулезном кабинете поликлинического отделения Гороховецкой ЦРБ. Поставленный ему диагноз – «инфильтративный туберкулез верхних долей обеих легких форма распада ВК (+)».

Эта форма туберкулеза является заразной, передаётся воздушно-капельным путем и потому опасна для здоровья окружающих. Оно приводит к необратимым изменениям негативного характера в организме, а в ряде случаев при отсутствии должного лечения – к смертельному исходу.

Решением Гороховецкого районного суда административные исковые требования прокурора о госпитализации больного в противотуберкулезное лечебное учреждение удовлетворены. Мужчина принудительно помещён в больницу на лечение.

Фото: http://вся-округа.рф/wp-content/uploads/ 2015/11/Tuberkulez-lechenie.jpg