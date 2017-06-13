Вспышка ящура в Вышманово обросла двумя уголовными делами

Сегодня апелляционная инстанция Владимирского областного суда изменила меру пресечения фигуранту «ящурного» дела, руководителю ООО «ВКВ» Виктору Огневу – он отправлен под домашний арест. До этого он содержался под стражей (после того, как его задержали на позапрошлой неделе).

Первое уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года – в связи со вспышкой ящура в деревне Вышманово Собинского района, приведшей к забою нескольких сотен единиц крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «ВКВ». О последствиях этого несчастья «Призыв» подробно рассказывал.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Владимирской области посчитали, что случившееся – результат нарушения ветеринарных правил, повлекшего по неосторожности распространение эпизоотии.

Но сейчас, как выясняется, возбуждено ещё одно дело, связанное с извлечением материальной выгоды из случившейся трагедии. В рамках его и был задержан 4 июня Огнев. После его задержания на ряде информационных ресурсов появилось «Открытое письмо к руководителям области и силовых структур Владимирской области». Его подписали многие аграрии региона.

В связи с этим сегодня Следственное управление СК РФ дало некоторые объяснения по расследуемому делу. В пресс-релизе, в частности, говорится, что правоохранителями установлены обстоятельства, указывающие на признаки мошенничества со стороны руководителя ООО «ВКВ» Виктора Огнева, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, директором общества в администрацию области предоставлялись заведомо ложные сведения о размере причиненного вспышкой ящура экономического ущерба. За счет искусственного завышения веса уничтоженного зараженного крупнорогатого скота, сельхозпредприятие получило государственную компенсацию в размере более 30 миллионов рублей бюджетных средств, в объеме, значительно превышающем реальные потери.

Учитывая обстоятельства, относящиеся к тайне следствия, по ходатайству следователя в отношении Огнева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, 13 июня 2017 года, апелляционная инстанция Владимирского областного суда изменила Огневу меру пресечения на домашний арест. Расследование уголовных дел продолжается.

Открытое письмо к руководителям области и силовых структур Владимирской области

Обращаются к Вам сельхозтоваропроизводители Владимирской области по поводу необоснованного, на наш взгляд, заключения под стражу нашего коллеги – генерального директора ЗАО «Невский» Огнева Виктора Павловича. Предприятие ООО «ВКВ» является его дочерним подразделением. На сколько нам известно, его обвиняют в махинациях с государственными субсидиями, а именно – в завышении весов утилизированных коров и молодняка КРС для получения субсидии в связи с ящуром; якобы веса по отчету утилизации завышены по сравнению с бухгалтерской отчетностью.

Но дело в том, что это проблема всего бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, за решением которой наш молочный союз неоднократно обращался в вышестоящие органы. Проблема в том, что на учет коровы по весу ставятся после первого отела, когда веса минимальны. Но в следующие годы они продолжают набирать вес и к пятому-шестому году жизни достигают весов в 600-700 кг и более. Поэтому вес до 600 кг мы не считаем завышенным. Соответственно, со стороны предприятия, никаких нарушений нет.

Кроме того, за время работы Виктор Павлович ни разу не был замечен в каких-то махинациях с субсидиями и зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем сельскохозяйственного производства, талантливым организатором, деловым и ответственным человеком.

Его хозяйство специализируется на молочном животноводстве, входит в десятку крупнейших производителей молока во Владимирской области, стабильно наращивая объемы и качество молока. Хозяйство располагает 6000 га сельскохозяйственных угодий, имеет 3000 голов крупного рогатого скота, в том числе 1585 голов коров.

За последние годы в хозяйстве построен комплекс на 800 голов КРС с доильно-молочным залом и родильным отделением, произведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений на центральном отделении также на 800 голов.

В хозяйстве постоянно наращивается производство сельскохозяйственной продукции. Продуктивность дойного стада в 2016 году составила 7900 килограммов на 1 фуражную корову. Суточный валовой надой молока составляет более 30 тонн. Произведено молока за 2016 год более 10000 тонн.

Хозяйство имеет стабильные высокие показатели по производству растениеводческой продукции, полностью обеспечивает потребности хозяйства в кормах.

Виктор Павлович пользуется заслуженным авторитетом среди руководителей сельскохозяйственных предприятий Собинского района и Владимирской области в целом.

Мы считаем, что вины Огнева Виктора Павловича в завышении весов коров для получения субсидии нет, так как нет самого завышения, а ограничение свободы директора может негативно отразиться на деятельности одного из крупнейших предприятий области. Кроме того, состояние здоровья Виктора Павловича требует постоянного наблюдения, поэтому выбранная мера пресечения требует срочного пересмотра.

Председатель Владимирского союза

производителей молока В.В.Самодуров

Исполнительный директор

Владимирского союза

производителей молока С.Ю.Трутнев

От имени и по поручению:

Ершовой Н.И. ЗАО «им. Ленина»

Монастырского С.В. ООО «Шихобалово»

Сухаревой В.И. СПК «Дмитриевы Горы»

Панкратова С.В. СПК «Гавриловское»

Трутнева С.Ю. ЗАО «Суворовское»

Самодурова В.В. ОАО «Леднево»

Сараевой Е.А. ОАО «Мордыш»

Шраменко Н.И. ОАО «им. Лакина»

Крылова И.В. СПК «Бабаево»

Шарагина А.И. СПК «Спасское»

Соложонкова И.И. СПК к-з «Спасское»

Емелина В.А. ООО «СХП «Муравия»

Кириллова В.В. ООО «Рассвет»

Каткова В.А. ООО «Кинобол»

Липатова В.В. СПК «Небыловский»

и многих других.

Фото: http://sakhalife.ru/wp-content/uploads/ 2016/10/tass_567847-pic905-895×505-22005.jpg