В Киржаче вспомнят Валерия Халилова под музыку Олега Митяева

22 июня в «Александровском саду» Киржача состоится благотворительный концерт в память о погибшем в авиакатастрофе экс-руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. «Мирный рассвет» – так назвали организаторы этот памятный вечер, киржачскую инициативу проведения которого в прошлом году поддержали 20 городов нашей страны.

Перед концертом пройдет также ставший уже традиционным велопробег, участники которого возложат цветы к городским мемориалам. А в 19.30 начнется благотворительный концерт. Первым на сцену выйдет ансамбль скрипачей Киржачской детской школы искусств, носящей имя Владимира Михайловича. Затем перед зрителями выступят ветераны группы «Каскад». Завершит благотворительный концерт народный артист России, известный поэт и музыкант Олег Митяев.

Вход на мероприятие свободный, но все желающие смогут приобрести благотворительный билет и флажок с символикой «Мирного рассвета». Средства от продажи будут переведены на строительство мемориала генерала Владимира Халилова около деревни Халино Киржачского района.

Фото: http://всёсамоесамое.рф