Самые меткие полицейские служат во Владимире и Красноярске

Участниками соревнований, проводимых ведомством уже 12 лет подряд, в этом году стали более 450 сотрудников органов внутренних дел из 73 команд территориальных органов и учебных заведений системы МВД России. За четыре соревновательных дня они показали мастерство владения оружием, выполнив ряд упражнений.

В упорной борьбе победителями в командном зачёте стали сборные УМВД России по Владимирской области и ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Лидерами в личных зачетах стали представители Краснодарского края, Орловской области, Санкт-Петербурга, Воронежской и Ростовской областей. Высокие результаты показали и полицейские Красноярского края, Республики Татарстан, Тульской и Волгоградской областей. Всем победителям руководством регионального УМВД и органов местного самоуправления были вручены заслуженные награды.

Также в ходе торжественного мероприятия были доведены приказы о присвоении очередных специальных званий двум участникам соревнований и вручено удостоверение мастера спорта Российской Федерации представителю команды из Ленинградской области.

Традиционно в каждой команде были и участницы – женщины. Как показали результаты чемпионата, дамы в погонах умеют владеть оружием ничуть не хуже, чем мужчины.

Напомним, что данный чемпионат проводится во Владимирской области уже несколько лет подряд.

Фото пресс-службы регионального УМВД