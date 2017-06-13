В Карабаново подростки отравились неизвестным веществом

Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка обстоятельств отравления подростков неизвестным химическим веществом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 9 июня две воспитанницы Карабановского детского дома, 2001 и 2002 годов рождения, самовольно покинули территорию учреждения и направились к своему знакомому. Вместе с 22-летним приятелем они выпили жидкость неизвестного происхождении.

Вечером того же дня, вернувшись в детский дом, девочки пожаловались на плохое самочувствие, которое быстро ухудшалось на глазах у персонала учреждения и его воспитанников.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы в реанимационное отделение Карабановской районной больницы. В настоящее время их состояние улучшилось, они переведены из реанимации в общую палату.

Посетив квартиру знакомого пострадавших, сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп молодого человека без признаков насильственной смерти и стеклянную банку с остатками неизвестного вещества с химическим запахом.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: http://quicknews.eu/system/articles/images